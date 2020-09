Dina Rigg, personaggio noto di Game of Thrones, si è spenta a 82 anni (Di giovedì 10 settembre 2020) Diana Rigg è morta alla veneranda età di 82 anni. L’attrice è da tutti conosciuta per aver interpretato Olenna Tyrell nella serie cult Game of Thrones Diana Rigg, famosa attrice hollywoodiana, è morta di cancro a 82 anni. Il brutto male le era stato diagnosticato a Marzo. La Rigg era conosciuta per i suoi ruoli sul palcoscenico, in film famosi e in televisione, tra cui il ruolo di Emma Peel in Agente Speciale (al fianco di Patrick Macnee) e la contessa Teresa di Vicenzo, o Tracey Bond, moglie di James Bond nel film del 1969″ 007 al servizio segreto di sua maestà”. Molti però la ricorderanno per aver interpretato Olenna Tyrell nella serie cult Game of Thrones. A darne ... Leggi su zon

