Celli-Pelonzi: Giunta Raggi scappa, in piazza per riaprire palestre (Di giovedì 10 settembre 2020) Roma – “Le scuole riaprono, le palestre ni. Per rivendicare il diritto allo sport di ragazzi e famiglie oggi sono scesi in piazza del Campidoglio i rappresentanti dei Centri sportivi Municipali. Facciamo nostro il loro appello per riaprire presto tutte le palestre delle scuole per le attivita’ sportive pomeridiane, in piena sicurezza e con regole uniche in tutta la citta’. Assistiamo invece a decisioni dei singoli direttori diverse in ogni Municipio, senza un Protocollo della Giunta e una regia unica del Campidoglio. Un’assenza che ha pesato anche in piazza oggi.” “Non hanno risposto all’invito ne’ l’assessore allo Sport, ne’ il presidente della Commissione che piuttosto scelgono di fuggire davanti alle ... Leggi su romadailynews

romadailynews : Celli-Pelonzi: Giunta Raggi scappa, in piazza per riaprire #palestre: #Roma – “Le scuole… -

Ultime Notizie dalla rete : Celli Pelonzi Celli-Pelonzi: Giunta Raggi scappa, in piazza per riaprire palestre RomaDailyNews Roma, Pd-Civica: no M5S a mozione per Impianti sportivi comunali

Roma, 8 set. (askanews) - "Riavviare le attività degli impianti sportivi capitolini per salvare lo Sport e sostenere i concessionari degli impianti pubblici. Questo chiedeva la mozione presentata dall ...

Roma, 8 set. (askanews) - "Riavviare le attività degli impianti sportivi capitolini per salvare lo Sport e sostenere i concessionari degli impianti pubblici. Questo chiedeva la mozione presentata dall ...