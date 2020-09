App Android e iOS Autovelox: ecco quelle disponibili per l’uso (Di giovedì 10 settembre 2020) App Android e iOS Autovelox: ecco quelle disponibili per l’uso Complice un numero di incidenti stradali sempre molto alto a causa dell’alta velocità, si rende necessario un utilizzo sempre più massiccio di Autovelox. Se prima erano visti spesso solo come un pretesto per multare e fare cassa, ora da questo mese di gennaio tutti i rilevatori di velocità mobili devono essere ben visibili e segnalati da un cartello e non essere più usati a sorpresa venendo nascosti a bordo strada senza preavviso. Nel caso ciò non accada, l’automobilista colpito dalla sanzione avrà la possibilità di fare ricorso e vincere la causa, rendendo così inutile l’intervento di un Autovelox non regolare. Dopo anni di ... Leggi su termometropolitico

