A Verissimo la nuova vita di Lapo Elkann: “Io amerei diventare papà” (Di giovedì 10 settembre 2020) Tra i primi ospiti della puntata di Verissimo in onda il 12 settembre 2020 su Canale 5 ci sarà anche Lapo Elkann che aprirà la nuova edizione del programma di Mediaset. Una lunga e toccante intervista quella concessa a Silvia Toffanin che torna in onda dopo mesi di pausa. Verissimo accoglie la confessione di Lapo Elkann che ha uno sguardo sul presente e sul futuro ma non può dimenticare quello che è successo quando aveva solo 13 anni ed è stato abusato. Con Silvia parlerà proprio degli abusi, di come tutto quello che è successo quando era poco più che un bambino ha cambiato la sua vita. Ma parlerà anche di quelle che sono le speranze per il futuro, confidandole di voler diventerà ... Leggi su ultimenotizieflash

