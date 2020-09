Salerno, domato principio di incendio a Giovi (Di mercoledì 9 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Questa mattina volontari del gruppo comunale di Protezione Civile, in ricognizione in località Giovi Casa D’Amato, frazione collinare di Salerno hanno notato un principio di incendio. Dopo il primo intervento di contenimento, sono stati allertati i vigili del Fuoco che hanno definitivamente domato il focolaio. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

