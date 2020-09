Omicidio Willy: 3 dei 4 arrestati restano in carcere. La madre dei fratelli Bianchi: "Non sono stati loro" (Di mercoledì 9 settembre 2020) Rimangono dietro le sbarre tre dei quattro arrestati per la morte di Willy Monteiro Duarte, il giovane di 21 anni rimasto ucciso a Colleferro (Roma) in un violento pestaggio nella notte a cavallo tra sabato e domenica scorsi. A deciderlo è stato il gip di Velletri dopo l’interrogatorio di garanzia eseguito ieri nel carcere romano di Rebibbia. L'accusa per gli indagati è di concorso in Omicidio preterintenzionale. Colleferro, l'amico di Willy: "Voleva mettere pace, ero io l'obiettivo" Federico, l’amico 21enne del povero Willy, è ancora sotto shock: "Non faccio che pensare a quello che è successo", racconta A rimanere in carcere i fratelli Marco e ... Leggi su blogo

Willy Monteiro Duarte è stato steso da una mossa da karateka. Un calcio per l’esattezza. La mossa da karate che ha steso Willy Secondo quanto riportato dai due testimoni chiave, il 21enne sarebbe stat ...

Omicidio Colleferro, l'ordinanza: "Hanno inferito su Willy mentre era a terra"

Mentre Willy Monteiro Duarte era in terra, "hanno continuato a sferrargli calci e pugni tanto che non si è riuscito più a rialzare". E' quanto si legge nell'ordinanza di 14 pagine che ha confermato gl ...

