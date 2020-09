Milan, Gazidis e Maldini accolgono Tonali: “Saprai interpretare al meglio i valori del nostro club” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Sandro Tonali è un nuovo centrocampista del Milan, il giovane centrocampista è stato accolto anche dalle calde dichiarazioni di benvenuto dei dirigenti rossoneri Gazidis e Maldini. Ecco le parole dei due uomini di fiducia del Diavolo.Gazidis E Maldini accolgono Tonalicaption id="attachment 1019329" align="alignnone" width="1024" Maldini e Gazidis, Getty Images/captionIvan Gazidis, Amministratore Delegato di AC Milan, ha dichiarato: "Siamo felicissimi di accogliere Sandro Tonali al Milan. È sicuramente uno dei giovani talenti più promettenti a livello internazionale. Sandro conosce bene il Club, a cui è legato ... Leggi su itasportpress

Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, ha commentato il trasferimento in rossonero di Sandro Tonali. «Siamo felicissimi di accogliere Sandro Tonali al Milan. È sicuramente uno dei giovani ta ...Il Milan, in un comunicato, annuncia l'arrivo dal Brescia a titolo temporaneo con diritto di riscatto di Sandro Tonali in rossonero. Il centrocampista indosserà la maglia numero 8. «È uno dei giovani ...