Michelle Williams soffia su 40 candeline (Di mercoledì 9 settembre 2020) Michelle Williams compie 40 anni. Un traguardo importante che l’attrice nata a Kalispell, Montana, il 9 settembre 1980, raggiunge proprio in un anno che per lei è stato pieno di cose: a marzo ha sposato in segreto il regista Thomas Kail, 42 anni. A giugno è diventata mamma di un bebè di cui si ignora ancora sesso e nome. Leggi su vanityfair

AlbyAlb57257516 : Michelle Ingrid Williams (Kalispell, 9 settembre 1980) è un'attrice statunitense. #celebrity #fake - IOdonna : 40 anni di Michelle Williams con i suoi look più belli - perriesarmss : mi sto rivedendo the greatest showman e mamma mia sono sotto mille treni per zendaya e michelle williams sono: sempre più ghei - MartaFarasha : Michelle Williams compie 40 anni ed è splendida. Anche di lei diranno che a 40 le cade tutto, che visto che è mamma… - sironidepalma : La discreta Michelle Williams compie 40 anni -