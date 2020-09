Conte assicura: "La scuola partirà il 14 settembre in sicurezza" (Di mercoledì 9 settembre 2020) Il premier Giuseppe Conte rassicura: "La scuola ripartirà il 14 settembre in sicurezza". In una conferenza stampa a Palazzo Chigi, il presidente del Consiglio ha annunciato che, grazie all'assunzione di 160 mila docenti di ruolo, in classe ci saranno più insegnanti e meno studenti. Inoltre, sono già a disposizione 2,4 milioni di banchi e verranno distribuite gratuitamente 11 milioni di mascherine. Mascherine che saranno obbligatorie negli ingressi e negli spostamenti, non quando si è seduti al banco. Gli scuolabus potranno riempirsi fino all'80% dei posti. In caso di contagi da covid, ci sono linee guida da seguire e sarà possibile la quarantena dell'intera classe. I presidi, ha aggiunto, definiranno gli ... Leggi su agi

È già passato un mese dal genetliaco di Giuseppi Conte, che ha festeggiato il terzo compleanno a Palazzo Chigi, affrancato da entrambi quegli invadenti dioscuri che all’inizio dell’incarico lo affianc ...

«Potrà scattare nel peggiore dei casi una quarantena dell'intera classe: ci potranno essere difficoltà, ma invito a rispettare le regole e affrontare con fiducia questo anno. Quest'anno si torna a scu ...

