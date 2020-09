Concorso Giustizia Amministrativa, 40 Referendari Tar: ecco le date delle prove scritte di ottobre (Di mercoledì 9 settembre 2020) Approvato con decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri del 12 Agosto 2019 il bando di Concorso Giustizia Amministrativa per l’assunzione di 40 Referendari di Tribunale Amministrativo Regionale del ruolo della magistratura Amministrativa, pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Le prove scritte si svolgeranno presso l’Ergife Palace Hotel di Roma nei seguenti giorni, con ingresso entro le ore 9: 6 ottobre 2020 – prova di diritto amministrativo; 7 ottobre 2020 – prova di diritto privato; 8 ottobre 2020 – prova di diritto amministrativo (prova pratica); 9 ottobre 2020 – prova di scienza delle finanze e ... Leggi su leggioggi

