Us Open 2020: Medvedev travolge Tiafoe, ai quarti trova Rublev (Di martedì 8 settembre 2020) Daniil Medvedev si regala un posto ai quarti di finale degli Us Open 2020, travolgendo in tre set Frances Tiafoe nella notte italiana. Il russo concede quattro game nel primo set, poi domina in lungo e in largo proseguendo il proprio cammino che nel 2019 lo aveva visto spingersi fino alla finale persa con Nadal. Al prossimo turno non se la vedrà con Matteo Berrettini, bensì con Andrey Rublev che ha estromesso il romano in quattro set. I risultati del 7 settembre: (10) Rublev b. (6) Berrettini 4-6 6-3 6-3 6-3 (3) Medvedev b. Tiafoe 6-4 6-1 6-0 (21) de Minaur b. Pospisil 7-6(6) 6-3 6-2 (2) Thiem b. (15) Auger-Aliassime 7-6(4) 6-1 6-1 Leggi su sportface

