Sospetto Covid in una scuola di Crema, tutta la classe a casa (Di martedì 8 settembre 2020) Scatta il protocollo anti-Covid in una scuola dell’infanzia di Crema, in provincia di Cremona. La febbre di un bambino ha fatto scattare le contromisure, con tutta la classe del piccolo lasciata a casa, come prevedono le norme sanitarie. Lo riporta stamattina il giornale La Provincia di Cremona.“Secondo il protocollo di ATS, che applica una DGR del 7.5.2020 (la 3114), all’insorgere del caso Sospetto tutti i contatti stretti, dunque anche compagni e maestre, vanno “isolati” e questa è la procedura che la scuola ha attivato da venerdì pomeriggio, in attesa dell’esito del tampone”, comunica la sindaca di Crema Stefania Bonaldi.I genitori del piccolo, come da protocollo, hanno ... Leggi su huffingtonpost

