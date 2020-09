La problematica gestione dei migranti in Friuli Venezia Giulia (Di martedì 8 settembre 2020) Il numero di persone provenienti dalla cosiddetta "rotta balcanica" sta aumentando, e la regione ha indebolito il suo sistema di accoglienza: oggi arriva Lamorgese Leggi su ilpost

sara_montefiori : RT @IlPattoTradito: Catturato per terza volta #M49, l'orso senza superpoteri che attesta la cialtronaggine nella gestione della problematic… - MarekEdelma : RT @IlPattoTradito: Catturato per terza volta #M49, l'orso senza superpoteri che attesta la cialtronaggine nella gestione della problematic… - gecla5 : RT @IlPattoTradito: Catturato per terza volta #M49, l'orso senza superpoteri che attesta la cialtronaggine nella gestione della problematic… - letiziasolari : RT @IlPattoTradito: Catturato per terza volta #M49, l'orso senza superpoteri che attesta la cialtronaggine nella gestione della problematic… - AnnaNegrotti : RT @IlPattoTradito: Catturato per terza volta #M49, l'orso senza superpoteri che attesta la cialtronaggine nella gestione della problematic… -

Ultime Notizie dalla rete : problematica gestione La problematica gestione dei migranti in Friuli Venezia Giulia Il Post Willy Monteiro, cosa è la MMA: «Si può colpire chi è a terra. In certi casi è un'autobomba in mano a un kamikaze»

MMA, acronimo di Mixed Martial Arts, ossia Arti Marziali Miste. Questa la disciplina praticata dai due fratelli arrestati per la morte di Willy Monteiro Duarte a Colleferro. Per comprendere di cosa si ...

Immuni, il bug che mette a rischio la privacy non esiste. Google raccontava già a luglio che poteva capitare

Nelle scorse ore ha fatto un po’ discutere (e preoccupare) un presunto bug di sicurezza del sistema Apple - Google usato anche dall’app italiana Immuni. Il rischio di privacy è tuttavia davvero basso, ...

MMA, acronimo di Mixed Martial Arts, ossia Arti Marziali Miste. Questa la disciplina praticata dai due fratelli arrestati per la morte di Willy Monteiro Duarte a Colleferro. Per comprendere di cosa si ...Nelle scorse ore ha fatto un po’ discutere (e preoccupare) un presunto bug di sicurezza del sistema Apple - Google usato anche dall’app italiana Immuni. Il rischio di privacy è tuttavia davvero basso, ...