Guillermo Mariotto: la giuria di Ballando con le Stelle sarà separata? (Di martedì 8 settembre 2020) Guillermo Mariotto è pronto per Ballando con le Stelle ma in realtà non sa molto di come si svolgerà lo show di Milly Carlucci o forse finge di non sapere. Ospite oggi a Storie Italiane è stato bravo a non anticipare nulla e fare incuriosire tutti. Anche Anastasia Kuzmina in collegamento con Storie Italiane come Daniele Scardina non regala anticipazioni, nemmeno il primo ballo scelto con il pugile. La ballerina dice solo che sarà un ballo pieno di energia e sensualità “come piace a Guillermo”. Scardina è in attesa del tampone positivo così come Samuel Peron e Mariotto commenta che ogni giorno si scoprono cose nuove, perché non sa come andrà Ballando con le Stelle, chi ci ... Leggi su ultimenotizieflash

E’ a casa in quarantena da 12 giorni Daniele Scardina che ha accettato di collegarsi con Storie Italiane ma non dice molto. Magari colpa dell’audio che non era perfetto o forse il pugile è ancora arra ...

Ballando con le stelle, Milly Carlucci: "Daniele Scardina positivo al Coronavirus" Continuano i tamponi a tappeto nel cast di Ballando con le stelle. La nuova edizione del programma, al via il prossim ...

