Django Unchained: Leonardo DiCaprio si tagliò la mano in scena ma continuò a recitare (Di martedì 8 settembre 2020) L'infortunio alla mano di Leonardo DiCaprio, nella celebre scena di Django Unchained, fu causato da un bicchiere rotto ed è assolutamente autentico. L'infortunio della scena di Django Unchained in cui Calvin Candie, interpretato magistralmente da Leonardo DiCaprio, sbatte la mano sul tavolo da pranzo è assolutamente autentico, DiCaprio schiacciò accidentalmente un piccolo bicchiere con il palmo della mano iniziando subito a sanguinare. L'attore ignorò la ferita, rimase nel personaggio e continuò con la scena e questo si può notare osservando le facce stupite di tutti gli altri attori coinvolti. ... Leggi su movieplayer

Corriere : 'Django Unchained' in tv. Il sangue (vero) di DiCaprio, il bacino rotto di Waltz e gli ... - cinemaniaco_fb : ?????????????? Django Unchained: Leonardo DiCaprio si tagliò la mano in scena ma continuò a recitare… - FraLauricella : In #tv su @TV8it c'è Django unchained di Quentin #Tarantino con Christoph Waltz miglior attore non protagonista per… - simo_bass : E per la 10687555lllesima volta, stasera mitico #Django unchained ???? #love #cinema #QuentinTarantino - LordShinigami7 : Segnalo Django Unchained sul canale 8 -