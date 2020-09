Coppa Italia Primavera 2020/2021: date e tabellone (Di martedì 8 settembre 2020) La Lega ha pubblicato le date e il tabellone della Coppa Italia Primavera 2020/2021 attraverso un comunicato ufficiale La Lega Serie A, attraverso un comunicato ufficiale, ha pubblicato le date e il tabellone della Coppa Italia Primavera 2020/2021. Le squadre coinvolte sono: Ascoli, Atalanta, Benevento, Bologna, Brescia, Cagliari, Chievo, Cittadella, Cosenza, Cremonese, Crotone, Empoli, Fiorentina, Frosinone, Genoa, Juventus, Inter, Lazio, Lecce, Milan, Monza, Napoli, Parma, Pescara, Pisa, Pordenone, Reggiana, Reggina, Roma, Salernitana, Sampdoria, Sassuolo, Spal, Spezia, Torino, Udinese, Venezia, Vicenza e Virtus Entella. Di seguito le ... Leggi su calcionews24

junews24com : Coppa Italia Primavera 2020/2021: si riparte il 23 settembre. Le date - - coratella24 : Ce manca de sapè chi ce segna in Coppa Italia.. - e_c_o_c : @ArabaFenice1078 @sscnapoli Buono per i preliminari della coppa italia... ?? - NewsTuttoC : Coppa Italia 2020/2021: ecco le 29 qualificate dalla Serie C - ottopagine : Benevento tra il gol di Glik, la Coppa Italia e Dabo #Benevento -