Calciomercato Spezia, piace Djidji del Torino (Di martedì 8 settembre 2020) Calciomercato Spezia: i bianconeri avrebbero messo gli occhi su Djidji del Torino Lo Spezia, in vista del primo campionato di Serie A, si muove anche in difesa per sistemare la rosa di Vincenzo Italiano. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il club bianconero avrebbe messo gli occhi su Koffi Djidji, difensore del Torino. Dopo due anni in granata, il centrale difensivo francese è in uscita dalla squadra piemontese e il presidente Urbano Cairo valuta il suo cartellino intorno ai 3,5 milioni: lo stesso prezzo che venne acquistato dal Nantes. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

