A.O.R.N. “San Pio”: parte da oggi il corso di formazione Lean Heathcare Management (Di martedì 8 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – La Direzione dell’A.O.R.N. “San Pio”, guidata dal Manager Mario Nicola Vittorio Ferrante, nell’ambito del percorso di riorganizzazione aziendale, dove ad un più funzionale assetto organizzativo si associa una più moderna visione culturale di approccio al lavoro, ha promosso una serie di incontri formativi improntati al Lean Management. Essi, oltre a rappresentare un’opportunità di aggiornamento e/o approfondimento sulla tematica, finalizzata ad apportare valore aggiunto ai servizi di un’organizzazione attraverso l’identificazione e la successiva riduzione degli sprechi insiti nei processi, perseguono lo scopo di far maturare negli operatori ai diversi livelli dell’organizzazione un profondo e diffuso cambiamento culturale ... Leggi su anteprima24

poliziadistato : #7settembre Siracusa, droga nascosta in palline da tennis, spacciatori con ricetrasmittenti su frequenze polizia e… - canale58 : Sannio - Gestione accessi al pronto soccorso e ricoveri: al San Pio parte il corso Lean Heathcare management… - HeideVecchio : RT @RadioSpada: Il Breve di San Pio X che mostra l'apprezzamento per il lavoro storico del Card. Hergenröther, ora disponibile in nuova edi… - RadioSpada : Il Breve di San Pio X che mostra l'apprezzamento per il lavoro storico del Card. Hergenröther, ora disponibile in n… - PiacereGusto : IL FORNO: PIÙ’ DI OGNI ALTRO LAVORO DELLA TRADIZIONE RACCONTA PASSIONE E AMORE Sensazioni che da sempre animano la… -

Ultime Notizie dalla rete : “San Pio”