Supercoppa A1 2020, Pesaro-Virtus Roma 104-60: cronaca e tabellino (Di lunedì 7 settembre 2020) La VL Pesaro schianta in maniera perentoria la Virtus Roma con il netto punteggio di 104-60, nel match valevole per la terza giornata del girone C della Supercoppa 2020 di Serie A1. La formazione di casa prende subito il largo, trascinata principalmente da Drell e Massenat, autori di una grande prestazione, tale da permettere ai loro compagni di chiudere con un netto 23-7. Nel secondo parziale la Virtus prova a rialzare la testa, ma è ancora Pesaro ad avere la meglio in 28-20. Nel terzo quarto la VL prosegue la sua incredibile striscia di punti, grazie ad un Drell in grande spolvero, contro cui non può nulla neanche un ottimo Baldasso: Roma doppiata nel punteggio 26-13. Pesaro, in totale controllo del match, dilaga ... Leggi su sportface

sportface2016 : #LBASupercoppa Supercoppa A1 2020, Pesaro-Virtus Roma 104-60: cronaca e tabellino - SportandoIT : Henri Drell trascina Pesaro oltre i 100 punti, Roma è subito lontana - zazoomblog : LIVE – Pesaro-Virtus Roma 63-38 Supercoppa A1 2020 RISULTATO IN DIRETTA - #Pesaro-Virtus #63-38 #Supercoppa - enzono16 : RT @CalcioFinanza: L’Uefa mette in vendita i biglietti per la Supercoppa: capienza al 30%, ecco i prezzi - OA_Sport : Basket, Supercoppa Italiana 2020: Venezia cerca la rivincita contro Trieste, Treviso a caccia della prima vittoria -