Stasera in tv, Daydreamer su Canale 5: Emre e Leyla finalmente insieme (Di lunedì 7 settembre 2020) Stasera in tv di oggi lunedì 7 settembre 2020: va in onda un nuovo episodio della soap turca Daydreamer, con Can Yaman. Buone notizie per Emre e Leyla, destinati a finire insieme Leggi su leggo

MyHeart20162 : Stasera Can e Demet avranno una piccola vittoria per il loro talento. Un piccolo passettino. Stasera dobbiamo spac… - aboutmoonlight_ : RT @MyHeart20162: Comunque vivo in funzione della messa in onda di stasera #DayDreamer - iremma7 : RT @ErkenciKusIta: Vi aspettiamo stasera numerosi ore 21.20 con una serata in compagnia di #DayDreamer ? @QuiMediaset_it @canyaman1989 @dmt… - dododidi25 : RT @togetherwecry94: Io felice. Di lunedì. mai successo! Ma stasera c'è #DayDreamer, ecco perché ??? - sara21052005 : RT @ErkenciKusIta: Vi aspettiamo stasera numerosi ore 21.20 con una serata in compagnia di #DayDreamer ? @QuiMediaset_it @canyaman1989 @dmt… -