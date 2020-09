Inter, oggi il ritrovo ad Appiano Gentile: tamponi e poi a casa. Allenamenti da domani (Di lunedì 7 settembre 2020) L’Inter si ritrova ad Appiano Gentile Inizia oggi la stagione 2020/2021 dell’Inter con i giocatori che non sono impegnati con le Nazionali che si ritroveranno ad Appiano Gentile per sottoporsi ai tamponi, con gli Allenamenti che inizieranno solamente nella giornata di domani. “La finale di Europa League ha riportato entusiasmo e alzato l’asticella dell’ambizione, con l’obiettivo scudetto che – dopo tanti anni – sembra di nuovo alla portata. Al via della nuova stagione stamattina ci sarà un gruppo ristretto di giocatori: appuntamento ad Appiano per chi non è impegnato con le nazionali. Insieme ai portieri Handanovic e Radu, ci ... Leggi su intermagazine

