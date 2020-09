Genoa, 127 anni di storia. Criscito: “Orgoglioso di essere il tuo capitano” (Di lunedì 7 settembre 2020) Dalla fondazione allo Scudetto dei record, dalla Serie B alla Coppa Uefa. Il Genoa rivive oggi i suoi 127 anni di storia. Una data importante per un club storico come quello del Grifone. Non poteva quindi mancare un messaggio, direttamente da chi oggi è il capitano della squadra più longeva d'Italia: Domenico Mimmo Criscito, da sempre molto legato alla città e ai colorosi rossoblù.Genoa: gli auguri di Criscitocaption id="attachment 995919" align="alignnone" width="527" Criscito (getty images)/captionIl 7 settembre del 1893 nasceva questa storica società che oggi compie 127 anni. "127 anni di storia. Buon compleanno Genoa", ha scritto Criscito. "Sono ... Leggi su itasportpress

Festa in Piazza De Ferrari a Genova per i 127 anni del Genoa, la più antica società calcistica italiana, fondata nel 1893. La ricorrenza, sempre molto sentita dai tifosi rossoblu, ha visto la partecip ...

Accetta i marketing-cookies per visualizzare questo contenuto. Aspettando la mezzanotte per i 127 anni del Genoa assieme a Pianetagenoa1893.net. Festeggeremo il compleanno del Grifone che spegnerà le ...

