“Erano furie, Willy non avrebbe fatto male a una mosca”. Colleferro, si indaga su un quinto giovane (Di lunedì 7 settembre 2020) “Quelli erano delle furie. ero lì davanti, l’ho visto morire. Non potrò mai togliermi la scena dalla testa, non respirava più. Eravamo molto amici, frequentavamo da tempo la stessa comitiva”. L’amico: “Sono restato accanto a Willy fin all’ultimo” E’ ancora moto provato Lorenzo, un amico di Willy Monteiro Duarte, il 21enne di Paliano ucciso sabato notte a Colleferro a causa di un violento pestaggio. “E’ stato tutto molto veloce – racconta Lorenzo, con ancora il terrore fisso negli occhi – sono rimasto vicino a lui per un’ora, forse meno. Non ricordo molto bene. Sono ancora sotto choc, sono due giorni che non dormo e rivivo quei momenti. Queste cose non si dimenticano”. L’amico: “Non ... Leggi su italiasera

