Elezioni, Zingaretti in tilt: prima esalta le alleanze del Pd e poi recrimina sulla mancanza di alleati (Di lunedì 7 settembre 2020) Nicola Zingaretti in evidente stato confusionale. Alla Direzione nazionale, convocata per decidere il “sì” o il “no” al referendum sulla legge taglia-onorevoli, prima gonfia il petto annunciando che «il Pd con le sue alleanze» impedirà al centrodestra di fare filotto alle regionali e poi recrimina sul mancato accordo con i 5Stelle. Confusione, appunto. Ma tant’è: il segretario del Pd fiuta aria di fronda interna e cerca di mettere mastice un po’ dappertutto. Sul referendum gli è andato in soccorso Luciano Violante suggerendogli di affiancare all’opzione per il “sì” la raccolta di firme per la riforma del bicameralismo paritario. Intervento di Zingaretti alla Direzione nazionale Una ... Leggi su secoloditalia

fattoquotidiano : Referendum, Zingaretti: “Il No diventa clava per colpire la maggioranza e il governo. Basta ipocrisia, chi vuole le… - GervasioHya : @TgLa7 Zingaretti se fosse per lui voterebbe sempre si ma visto che vuole stare al governo a tutti i costi e non ha… - Massimi47715989 : Zingaretti, Pd a governo solo se fa cose utili - Ultima Ora - ANSA - AttilioWhite : Politi-che? - TongueRough : Il @pdnetwork starà al #governo - tramite colpo di Stato / ABUSIVI, per essere gentili - nonostante abbia perso le… -