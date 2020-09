Dzeko Juventus, Fienga fa tremare i bianconeri: le parole (Di lunedì 7 settembre 2020) Edinz Dzeko alla Juventus sembra essere soltanto una formalità ma il responsabile CEO dei giallo-rossi non è affatto d’accordo. Guido Fienga, in occasione della cerimonia per il ‘Premio Pietro Calabresi’, ha parlato proprio del centravanti. “Edin è il capitano della Roma e finché lo vorrà rimarrà il capitano della Roma”. Ha chiuso così le porte alla dirigenza presieduta da Paratici che, attualmente, è in corsa per Luis Suarez. Juventus: Dzeko potrebbe rimanere alla Roma Il centravanti bosniaco ha già l’accordo con la squadra torinese, mentre alla Roma dovrebbero andare circa 15 milioni di Euro per il cartellino. La trattativa non è ancora conclusa e potrebbe clamorosamente saltare se ... Leggi su juvedipendenza

