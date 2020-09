Covid in Campania, boom di contagi: 218 positivi in 24 ore, sette in terapia intensiva (Di lunedì 7 settembre 2020) Altri 218 contagiati in Campania, 35 in più di ieri con 1.165 tamponi in meno effettuati. È questo l'esito del bollettino delle ultime 24 ore diramato dall'unità di... Leggi su ilmattino

Agenzia_Ansa : 'Renderemo obbligatorio in Campania lo screening sierologico per tutto il personale scolastico'. Lo ha detto il pre… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus nel Lazio oggi 171 positivi, 106 sono a Roma. Boom in Veneto, +373. In Campania altri 170, in Toscana… - Agenzia_Ansa : #Covid: Napoli, chiuso il pronto soccorso del #Cardarelli. Dopo arrivo pazienti positivi. Riaprirà dopo sanificazio… - vi__enne : Nella tabella di oggi @DPCgov la @Reg_Campania ha segnalato 42 casi dei giorni scorsi. Ne mancano quindi ancora 41… - nefelef : 218 positivi ???? ma che sfaccimma avete in testa, il pipistrello putrefatto di whuan ?????? #Covid #Campania -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Campania COVID-19, AGGIORNAMENTO - Primo Piano Regione Campania Covid19 in Italia, 1108 nuovi casi e 12 morti nelle ultime 24 ore (I DATI)

Scendono i contagi per il coronavirus in Italia: sono, infatti, 1108 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore, di meno rispetto a ieri quando sono stati 1297. Ci sono state 12 vittime, portando cos ...

Coronavirus Italia: contagi in calo rispetto a ieri (+1.108), oggi eseguiti 52.553 tamponi

Sono 12 i morti per Coronavirus nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto a ieri. Calano ancora i contagiati: sono 1.108 (ieri 1.297). I tamponi sono però in netto calo, secondo i dati del ministero de ...

Scendono i contagi per il coronavirus in Italia: sono, infatti, 1108 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore, di meno rispetto a ieri quando sono stati 1297. Ci sono state 12 vittime, portando cos ...Sono 12 i morti per Coronavirus nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto a ieri. Calano ancora i contagiati: sono 1.108 (ieri 1.297). I tamponi sono però in netto calo, secondo i dati del ministero de ...