"Berlusconi tranquillo. È una fase delicata ma il decorso è regolare" (Di lunedì 7 settembre 2020) Fabrizio De Feo Le rassicurazioni del professor Zangrillo: "Cauto ottimismo nella cautela rigorosa" Un cauto, ma ragionevole ottimismo da parte dello staff medico che lo segue. Una buona reazione da parte del paziente alle cure somministrate. La necessità di tenere alta la guardia e frenare la sua impazienza, «convincendolo» a rimanere in ospedale quanto sarà necessario, almeno fino al prossimo fine settimana. Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele dopo essere risultato positivo al coronavirus, non è in ossigenoterapia ma è curato con il Remdesivir. «Il paziente è tranquillo e sta reagendo in modo ottimale alle cure», spiega il professor Alberto Zangrillo in mattinata. Il ... Leggi su ilgiornale

