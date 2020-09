Azzolina sfida Salvini Confronto in tv con lui (Di lunedì 7 settembre 2020) «Non ho capito quale è la credibilità di Salvini per salire in cattedra: ha votato per il taglio di 8 miliardi alla scuola, è abituato a illuderli gli italiani». Così, rispondendo ad una domanda di ... Leggi su leggo

FabGiagnoni : Comunque sticazzi che #selfini fa la figura del #porco senza le sue #felpe a #Venezia77, io mi concentrerei sul fat… - LLartigiano : RT @Ta_nu76: OK, ORA MI AVETE FATTO INCAZZARE?????? SFIDA ACCETTATA!! #Azzolina quando vuoi e dove vuoi. Per il 3 ottobre sono #Libero scegli… - infoitinterno : Scuola, parla Lucia Azzolina: “La riapertura sarà una sfida sanitaria” - Giancar70336148 : RT @Ta_nu76: OK, ORA MI AVETE FATTO INCAZZARE?????? SFIDA ACCETTATA!! #Azzolina quando vuoi e dove vuoi. Per il 3 ottobre sono #Libero scegli… - alfredotec6 : RT @Ta_nu76: OK, ORA MI AVETE FATTO INCAZZARE?????? SFIDA ACCETTATA!! #Azzolina quando vuoi e dove vuoi. Per il 3 ottobre sono #Libero scegli… -