Appendino: “Sgombero via Germagnano un successo per città” (Di lunedì 7 settembre 2020) Per la sindaca di Torino “i campi nomadi vanno superati”. Così Chiara Appendino commenta lo sgombero di via Germagnano, rispondendo all’interpellanza generale del Consiglio comunale: “Quello spazio era il simbolo di un qualcosa che non deve esistere in una città, era indegno per chi ci viveva e per la città e il fatto che non ci sia più non si può dire che non sia un successo, non per Appendino ma per la città”.“Dopo decenni di roghi, manifestazioni, fiaccolate, tensione sociale di difficile gestione – ha detto Appendino rispondendo alle critiche delle opposizioni – quel campo non c’è più e non è un’operazione fatta ad agosto in 3 giorni, ma il lavoro di 4 anni che ha coinvolto ... Leggi su nuovasocieta

- StefanoFlajani : RT @matteo_rossino: Sbaglio o era stata proprio #Appendino a dire che in piazza d'Armi non si era creato nessun campo #nomadi dopo lo sgomb… - matteo_rossino : Sbaglio o era stata proprio #Appendino a dire che in piazza d'Armi non si era creato nessun campo #nomadi dopo lo s… - vocedelpatriota : Rom Piazza d'Armi, Montaruli – Liardo (FdI): sgombero fake di Appendino, roulotte abusive restano.

