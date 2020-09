Tlc: Salvini, 'francesi benvenuti in rete unica se hanno piano industriale' (Di domenica 6 settembre 2020) Cernobbio (Como), 6 set. (Adnkronos) - "Io sono sempre un sostenitore del libero mercato, quindi un ruolo dei francesi non solo non mi preoccupa, ma se c'è un piano industriale, sono i benvenuti". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a margine del forum Ambrosetti di Cernobbio, sul ruolo dei francesi di Vivendi, come azionisti di Tim, nella futura rete unica di banda larga. "Cdp ha un ruolo fondamentale e strategico nel sostegno alle imprese italiane", ha aggiunto. Leggi su iltempo

