Temptation Island Nip rimandato | inizia il 16 settembre

La nuova edizione di Temptation Island è stata rinviata di una settimana, la prima puntata andrà in onda su Canale 5 il 16 settembre Le indiscrezioni rivelate nei giorni scorsi erano vere, l'inizio della nuova edizione di Temptation Island è stato rinviato di una settimana. Il reality dei sentimenti condotto da Alessia Marcuzzi su Canale 5 non andrà in onda il 9 settembre ma il 16 settembre. A confermare la notizia nelle ultime ore ci ha pensato il profilo Instagram ufficiale di Temptation Island. Nella didascalia del post pubblicato si legge: "Attenzione, attenzione: la prima puntata di Temptation Island ci aspetta mercoledì 16 ...

