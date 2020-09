Spagna-Ucraina, le formazioni ufficiali: Fabian stavolta out, c'è l'obiettivo azzurro Matviyenko (Di domenica 6 settembre 2020) Diramate le formazione che scenderanno in campo tra poco a Madrid per Spagna-Ucraina, match di Nations League. Panchina per l'azzurro Fabian Ruiz, a riposo dopo gli ottanta minuti di giovedì contro la Germania. Leggi su tuttonapoli

susydigennaro : RT @napolimagazine: NATIONS LEAGUE - Spagna-Ucraina, le formazioni ufficiali - petrazzuolo : RT @napolimagazine: NATIONS LEAGUE - Spagna-Ucraina, le formazioni ufficiali - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: NATIONS LEAGUE - Spagna-Ucraina, le formazioni ufficiali - apetrazzuolo : NATIONS LEAGUE - Spagna-Ucraina, le formazioni ufficiali - napolimagazine : NATIONS LEAGUE - Spagna-Ucraina, le formazioni ufficiali -