Kobe Bryant: figli, moglie e carriera. Chi era l’ex cestista (Di domenica 6 settembre 2020) Kobe Bryant: figli, moglie e carriera. Chi era l’ex cestista La morte dell’ex cestista statunitense Kobe Bryant, vittima di un incidente in elicottero nei pressi di Los Angeles insieme alla figlia di 13 anni Gianna, non scuote solo il mondo dello sport. Kobe Bryant: l’incidente del 26 gennaio 2020 L’incidente in cui ha trovato la morte Kobe Bryant è avvenuto a circa 40 minuti dal decollo dell’elicottero su cui si trovava a bordo dall’aeroporto di Orange County. Intorno alle 9 del mattino (ore 18 a Los Angeles) l’ex cestista con altre 8 persone si stava recando a Thousands Oak, ... Leggi su termometropolitico

È stata messa in vendita a 900mila dollari la casa d'infanzia di Kobe Bryant, a Wynnewood, periferia ovest di Filadelfia. Nel prezzo è compreso anche il canestro da basket appeso fuori dal garage con ...