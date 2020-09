Focolaio della Spezia, il primario: «Una crescita così rapida non è spiegabile, ma non è un’emergenza» (Di domenica 6 settembre 2020) Intervista del Secolo XIX a Stefania Artioli, primario del reparto di Malattie infettive della Asl 5 Leggi su ilsecoloxix

Ultime Notizie dalla rete : Focolaio della Focolaio della Spezia, il primario: «Una crescita così rapida non è spiegabile, ma non è un’emergenza» Il Secolo XIX Coronavirus, cresce il focolaio di Spezia, sono 111 i nuovi casi totali in regione. Salgono ancora gli ospedalizzati

Da ieri in tutta la provincia spezzina è obbligatorio indossare la mascherina in tutte le ventiquattro ore della giornata. In Asl 1 i positivi salgono di due, per un totale di 97 Sono 111 i nuovi posi ...

Coronavirus, allarme per la badante morta a Palermo: anziani in isolamento. Test al personale di Rap, Amat e Amap

Allarme nella zona del Policlinico a Palermo dopo il decesso di una badante straniera di 40 anni risultata positiva al coronavirus. La donna è morta in casa a Palermo sabato pomeriggio per un arresto ...

