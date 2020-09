“Ateneo in canoa”, oggi presentazione alle Cesine Università del Salento (Di lunedì 7 settembre 2020) Di seguito un comunicato diffuso dall’Università del Salento: Lunedì 7 settembre 2020, alle ore 15 nel centro visite della riserva naturale “Le Cesine”, è in programma la presentazione dell’iniziativa “Ateneo in canoa”, promossa dall’Università del Salento in collaborazione con LifeWatch Italia, CIHEAM Bari (sede di Tricase), WWF Oasi, Legambiente, Comune di Melendugno, Comune di Otranto, Museo di Ecologia degli Ecosistemi Mediterranei . Si tratta di un’iniziativa di orientamento che vedrà 25 studenti dei corsi di laurea in Scienze biologiche e Scienze ambientali, assieme a giovani ricercatori e docenti dell’Ateneo, percorrere in canoa un tratto di costa dalle Cesine ... Leggi su noinotizie

