Spelunky 2 trivellerà i vostri PC a partire dal prossimo 29 settembre (Di sabato 5 settembre 2020) Gli sviluppatori di Mossmouth hanno annunciato la data d'uscita di Spelunky 2 per PC ed è più vicina di quanto sembri. Il sequel dell'amato dungeon crawler procedurale arriverà su PC prima della fine del mese, nello specifico il prossimo 29 settembre.Sapevamo già che Spelunky 2 sarebbe arrivato a breve su PC: nell'ultimo annuncio, gli sviluppatori avevano confermato la release su PlayStation 4, prevista per il 15 settembre, rassicurando i giocatori che la versione master race sarebbe arrivata poco più avanti. Se vi aspettavate un rinvio di mesi, ora potete mettervi il cuore in pace.Spelunky 2 promette di ampliare ulteriormente il gameplay dell'originale, con più personaggi, nuovi oggetti e parecchie trappole extra a cui fare attenzione. Come ha ... Leggi su eurogamer

