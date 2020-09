Sarà un INVERNO di GELO e NEVE? Prime ipotesi stagionali (Di sabato 5 settembre 2020) Ora ci prenderete sicuramente per pazzi. Pensare già all’INVERNO, quando sta appena iniziando l’Autunno, per molti non avrebbe senso. Eppure ci sono alcune proiezioni stagionali, quindi perché considerarci matti? In forum e più in generale nel web se ne sta già parlando, al di là che possa trattarsi di “speculazione giornalistica” o meno. Per evitare equivoci premettiamo subito una cosa: non è una previsione, è semplicemente una proiezione stagionale. Potrebbe cambiare, anzi potrebbe essere letteralmente stravolta. Ed è per questo che vogliamo focalizzare l’attenzione sulle profonde modifiche bariche in atto. Variazioni che arrivano da lontano, ovverosia dagli inverni scorsi, allorquando si parlò abbondantemente di pattern climatici d’altri ... Leggi su meteogiornale

Wolfgan22936551 : @fra_tante Potrebbero esser parole mie. I mie amici italiani non mi credo no che questo inverno sara un inverno gel… - InNomeDellaJ : @sportface2016 Ohh, che sarà mai, tanto a Napoli l'inverno è mite ?????? - SADIComic : @teoxandra Fonte ancora da arrivare, per un virus mortalità 0.000001% nel mondo distrutta l' economia. L' autunno e… - EleLe08 : RT @ettoreb74: @EleLe08 Sarà un lungo inverno - ettoreb74 : @EleLe08 Sarà un lungo inverno -

Ultime Notizie dalla rete : Sarà INVERNO Coronavirus, sarà un «dicembre mortale»: 30 mila decessi al giorno nel mondo Corriere della Sera