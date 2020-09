Riverdale 5: Il creatore preannuncia la morte di uno dei protagonisti? L'anticipazione shock (Di sabato 5 settembre 2020) The #Riverdale Players Theatre continues with our next two table reads today via Zoom!! As we say goodbye to high school and hello to...??? 🚀🎟🐍🕺 🌪📸... Leggi su comingsoon

Ultime Notizie dalla rete : Riverdale creatore Riverdale 5: Il creatore preannuncia la morte di uno dei protagonisti? L'anticipazione shock ComingSoon.it Riverdale: un tragico evento nella Stagione 5?

Il teen drama di The CW è andato in onda per la prima volta nel 2017 ed è un adattamento live-action dei personaggi della Archie Comics. Lo spettacolo si concentra sulle avventure di un gruppo di adol ...

Pretty Little Liars: in arrivo il reboot della serie

A tre anni dal finale Pretty Little Liars potrebbe tornare in tv. Come riporta The Hollywood Reporter, la Warner Bros ha ingaggiato Roberto Aguirre-Sacasa per sviluppare un remake incentrato su una st ...

