Mostra del Cinema di Venezia 2020: il programma del 6 settembre (Di sabato 5 settembre 2020) L’incontro tra due donne nell’America rurale di metà ottocento. Sono entrambe sposate, l’intimità e la passione che nasce tra di loro è al cuore di The World to Come, l’unico film di produzione statunitense in Concorso alla Mostra del Cinema di Venezia 2020 (la regista, ex attrice e sceneggiatrice Mona Fastvold è norvegese). Tratto dal romanzo di Jim Shepard, è interpretato da Katherine Waterston, Vanessa Kirby, Christopher Abbott, Casey Affleck. “The World to come” Il secondo film in Concorso della giornata, l’iraniano Khorshid (Sun Children) di Majid Majidi, un regista che si è sempre occupato della condizione dell’infanzia nel suo Paese. In Khorshid rcaconta del dodicenne Ali e dei suoi tre amici, tutti costretti a lavorare per ... Leggi su iodonna

fattoquotidiano : Il leader della Lega, Matteo Salvini, è arrivato, in motoscafo, al Lido di Venezia per assistere alla proiezione de… - WeCinema : #Venezia77: La Mostra è anche il giro del mondo delle @giornate e tra Almodòvar con @NotTildaSwinton (ieri) e (oggi… - 6000sardine : Va bene tutto, ma pure alla mostra del cinema di #Venezia77 ci tocca vederlo? #salvini - Rosy46044624 : RT @mgmaglie: Chissà che cosa fa credere al l'attore Favino di essere quello che fa gli inviti a una mostra del cinema.Concede permessi, di… - StefanoPopulin : Il direttore de 'LA STAMPA' potrebbe cortesemente spiegare il titolo sulla Mostra de Cinema di Venezia: 'Favino-Sal… -

Ultime Notizie dalla rete : Mostra del Mostra del Cinema, i vip al Lido di Venezia nella terza giornata di festival AGI - Agenzia Giornalistica Italia Sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia

Dalla madrina Anna Foglietta a Kate Blanchett, presidente di giuria. Da Georgina Rodriguez a Elodie. Il fascino femminile trionfa sul red carpet alla 77° Mostra del Cinema di Venezia ...

Venezia 2020 Mostra del cinema foto: i look maschili nel segno del glamour

Venezia 2020. Da Matt Dillon a Pierfrancesco Favino, da Anthony Delon ad Adriano Giannini. Chi ha indossato cosa alla 77esima edizione della Mostra del Cinema ...

Dalla madrina Anna Foglietta a Kate Blanchett, presidente di giuria. Da Georgina Rodriguez a Elodie. Il fascino femminile trionfa sul red carpet alla 77° Mostra del Cinema di Venezia ...Venezia 2020. Da Matt Dillon a Pierfrancesco Favino, da Anthony Delon ad Adriano Giannini. Chi ha indossato cosa alla 77esima edizione della Mostra del Cinema ...