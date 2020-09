Esclusiva: Papastathopoulos dice no a tutti, aspetta ancora il Napoli (Di domenica 6 settembre 2020) Sokratis Papastathopoulos lascerà l’Arsenal a dieci mesi scarsi dalla scadenza del contratto. Negli ultimi giorni ci sono stati diversi sondaggi, ma lui ha deciso di aspettare il Napoli almeno per altri quattro o cinque giorni, nella speranza che si sblocchi presto la trattativa per Koulibaly al Manchester City. Papastathopoulos ha scelto Gattuso e il Napoli, anche l’Arsenal vorrebbe girarlo al club azzurro dopo la novità vicenda relativa al difensore Gabriel. Foto: Instagram personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Dopo le brevi dichiarazioni rilasciate in compagnia del Cardinale Sepe in occasione dell'incontro di stamattina, Aurelio De Laurentiis parlerà ancora. E lo farà tra qualche minuto ai microfoni di Radi ...

Sky, Marchetti: "Con l'addio di Koulibaly il Napoli può piazzare tre colpi"

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è intervenuto in esclusiva a Canale 21, affrontando tanti temi, dal futuro del calcio a quello di Gattuso, con qualche interessante spunto anche per ci ...

