Elezioni regionali: è ora di cambiare partendo dalla sanità (Di sabato 5 settembre 2020) Spesso nella mia vita di cittadino ho avuto dei dubbi se recarmi al seggio ad esprimere il mio parere. Mi piace in tal senso citare l’esempio di un grande giornalista quale io ritengo sia, Enrico Mentana, che, nel suo “estremo” senso di indipendenza, dichiara: “Non voto perché, facendo il lavoro che faccio, devo essere neutrale, come un prete”. Poi il mio senso civico mi obbliga ogni volta a non deluderlo. Nell’imminente tornata il mio Comune e la mia Regione non saranno interessate. Anche qui però, da grillo parlante, dico la mia. Perché non si decide che le Elezioni locali, comunali e regionali, siano svolte in un unico giorno in tutta Italia come le politiche? Sono dei veri misteri. Naturalmente, come nelle politiche, nel caso di scioglimento anticipato delle giunte ci sarebbero ... Leggi su ilfattoquotidiano

Corriere : Caserta è tappezzata di manifesti di cartoni animati che sarebbero candidati alle prossime Regionali: ecco che cosa… - Corriere : Caserta, Lady Oscar e Goku candidati alle Regionali: i cartelli del «Partito animato» - Mov5Stelle : 20 e 21 settembre un appuntamento importante attende gli italiani,che saranno chiamati al voto per esprimere la pro… - peppiniellopz : RT @Noiconsalvini: SONDAGGIO IPSOS: IN TOSCANA COALIZIONE DI CENTRODESTRA AVANTI #Ceccardipresidente - darioxrun : RT @Corriere: Caserta, Lady Oscar e Goku candidati alle Regionali: i cartelli del «Partito animato» -