Calciomercato Crotone: in arrivo Rispoli dal Lecce, i dettagli (Di sabato 5 settembre 2020) Calciomercato Crotone: nuovo colpo in entrata per il Crotone di Stroppa. È in arrivo Andrea Rispoli dal Lecce Il Crotone è alla ricerca di uomini d’esperienza per affrontare il ritorno in Serie A e dopo aver chiuso per Luca Cigarini è a un passo anche da Andrea Rispoli dal Lecce. Come riporta Gianluca Di Marzio, nella giornata di oggi i direttori sportivi di Lecce e Crotone, Corvino e Ursino, dovrebbero sistemare gli ultimi dettagli e permettere così al terzino destro di approdare al club rossoblù. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

DiMarzio : #Crotone, fatta per #Magallan dall'#Ajax. Le cifre - DiMarzio : In giornata gli ultimi contatti tra #Crotone e #Lecce per definire l'operazione - Fede_Donofrio : Il #Crotone prende #Rispoli dal #Lecce #calciomercato #SerieA - RSolesio : RT @DiMarzio: #Crotone molto vicino a #Vulic della #StellaRossa - 1000Cuori : ????#Calciomercato - Ancora al lavoro per Supryaga. Fatta per Falcinelli alla #Reggina, Paz verso #Crotone #BolognaFC… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Crotone Calciomercato Crotone, che colpo a zero | C’è l’ex Milan SerieBnews.com Una partenza morbida per il Sassuolo che debutta in casa contro Di Francesco

Subito il Cagliari per la squadra di De Zerbi poi attesa a La Spezia. Il mister: «Cambiare poco per partire forte» SASSUOLO. Un calendario con una partenza tutto sommato morbida, con la prima contro ...

UFFICIALE - Calciomercato, due novità in Serie A

Il Crotone piazza il colpo Magallan. Il difensore argentino, classe '93 ex Boca Juniors, arriva dall'Ajax dove l'anno scorso ha giocato poco prima di essere ceduto in prestito agli spagnoli dell'Alave ...

Subito il Cagliari per la squadra di De Zerbi poi attesa a La Spezia. Il mister: «Cambiare poco per partire forte» SASSUOLO. Un calendario con una partenza tutto sommato morbida, con la prima contro ...Il Crotone piazza il colpo Magallan. Il difensore argentino, classe '93 ex Boca Juniors, arriva dall'Ajax dove l'anno scorso ha giocato poco prima di essere ceduto in prestito agli spagnoli dell'Alave ...