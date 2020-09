Tommaso Labate spiega che Berlusconi presenta tracce di polmonite bilaterale (Di venerdì 4 settembre 2020) Silvio Berlusconi presenta tracce di polmonite bilaterale. È il Corriere della Sera, attraverso Tommaso Labate, la fonte che sembra essere più informata, in questo momento, sulle condizioni di salute del leader di Forza Italia che in questo momento si trova al San Raffaele, ricoverato sebbene non in terapia intensiva. LEGGI ANCHE > Silvio Berlusconi ricoverato al San Raffaele Berlusconi polmonite bilaterale in stato iniziale Il giornalista del Corriere della Sera, dopo aver prodotto un articolo per la sua testata, ha comunicato l’esito del referto sui social network: +++Berlusconi, tracce di polmonite bilaterale ... Leggi su giornalettismo

ilcorriereblog : - Blacksnowwhite4 : RT @Ilconservator: Vasco cantava di volere una vita come Steve McQueen ed invece ha fatto la fine di Tommaso Labate. #ne… - AnselmiDanilo : RT @Ilconservator: Vasco cantava di volere una vita come Steve McQueen ed invece ha fatto la fine di Tommaso Labate. #ne… - e09081966 : RT @Ilconservator: Vasco cantava di volere una vita come Steve McQueen ed invece ha fatto la fine di Tommaso Labate. #ne… - ogerius : RT @EugeneAndHisAxe: 'Un contagiato mi fa più paura di un malato' Tommaso Labate #StaseraItalia 'L'interesse e la paura sono i principi… -

Ultime Notizie dalla rete : Tommaso Labate Chi è Tommaso Labate? Conosciamo meglio il marito di Valeria Bilello Bigodino.it Marta Fascina positiva al coronavirus. E' la compagna di Silvio Berlusconi

Marta Fascina è positiva al Covid-19. La fidanzata di Berlusconi è risultata anche lei positiva dopo il Cavaliere e alcuni suoi familiari. L'esito del tampone positivo è arrivato questa mattina e sin ...

Berlusconi e il Coronavirus: come si è contagiato Silvio?

Silvio Berlusconi è positivo al test del tampone per il Coronavirus: è asintomatico secondo Alberto Zangrillo, il suo medico personale, e ieri ha lanciato un messaggio dall’isolamento nella sua villa ...

Marta Fascina è positiva al Covid-19. La fidanzata di Berlusconi è risultata anche lei positiva dopo il Cavaliere e alcuni suoi familiari. L'esito del tampone positivo è arrivato questa mattina e sin ...Silvio Berlusconi è positivo al test del tampone per il Coronavirus: è asintomatico secondo Alberto Zangrillo, il suo medico personale, e ieri ha lanciato un messaggio dall’isolamento nella sua villa ...