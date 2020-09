Silvio Berlusconi è stato ricoverato a Milano con una polmonite bilaterale (Di venerdì 4 settembre 2020) Silvio Berlusconi è stato ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano per il Covid-19. Nonostante avesse rassicurato fan e compagni di partito sull’assenza di sintomi e sulle sue condizioni di salute dopo la positività al test per coronavirus di ieri, l’ex premier ha confessato di aver accusato tosse e qualche linea di febbre nel corso dei giorni scorsi, rendendo necessaria una visita in ospedale per accertamenti. Dopo aver effettuato una TAC ai polmoni, i medici hanno riscontrato una polmonite bilaterale allo stadio precoce - uno dei primissimi e più comuni sintomi della malattia. Per questo motivo, lo staff medico, d’accordo con Alberto Zangrillo, medico personale di Berlusconi nonché ... Leggi su gqitalia

