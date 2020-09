Seconda Stagione The Mandalorian, rivelata la data di uscita (Di venerdì 4 settembre 2020) rivelata la data d’ uscita della Seconda Stagione di The Mandalorian prodotto targato Disney+. Pronta a replicare l’enorme successo della prima Stagione, le nuove avventure di Mando e del Bambino (Baby Yoda) nell’ universo di Star Wars, saranno disponibili dal 30 ottobre. Seconda Stagione The Mandalorian: tra ritardi e conferme Come molti prodotti Disney+, anche The Mandalorian ha subito dei ritardi ma è riuscito a rientrare nei tempi. Sorte diversa hanno avuto i diversi progetti Marvel in programma (Falcon and The Winter Soldier, WandaVision e Loki) quasi tutti rinviati all’anno prossimo. Nonostante questo Disney+ continua ad affermarsi con prodotti di ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

