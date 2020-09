Roma, spaccio di stupefacenti e rapina: arrestati due stranieri (Di venerdì 4 settembre 2020) Ieri pomeriggio, nel corso dei quotidiani servizi di controllo mirati a reprimere ogni forma di illegalità a bordo dei mezzi pubblici e presso le fermate di bus e metro, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma San Pietro hanno arrestato due persone. Un 29enne del Gambia, senza fissa dimora e con precedenti, è stato arrestato perché sorpreso all’uscita della stazione Piramide a cedere due involucri termosaldati contenenti eroina ad un 39enne. Bloccato il pusher e identificato l’acquirente, che verrà segnalato alla Prefettura, quale assuntore di stupefacenti, i Carabinieri hanno sequestrato la droga e 130 euro in contanti, trovate nelle tasche dell’arrestato. Un 38enne del Bangladesh, invece, è stato arrestato perché “pizzicato” a bordo dell’autobus linea Atac ... Leggi su ilcorrieredellacitta

affariroma : Spaccio di eroina sulla Metro B: le dosi vendute a Piramide. Arrestato pusher - - CorriereCitta : Roma, spaccio di stupefacenti e rapina: arrestati due stranieri - Affaritaliani : Spaccio di eroina sulla Metro B: le dosi vendute a Piramide. Arrestato pusher - LePortinaie : RT @Maiuuu_01: @LePortinaie “WALTER DA ALBUQUERQUE, NEW MEXICO” “ciao giusè spaccio metanfetamina blu e mia moglie mi mette le corna” “ma v… - Maiuuu_01 : @LePortinaie “WALTER DA ALBUQUERQUE, NEW MEXICO” “ciao giusè spaccio metanfetamina blu e mia moglie mi mette le cor… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma spaccio

RomaToday

(red.) Nei giorni precedenti a venerdì 4 settembre un uomo di 44 anni di origine marocchina, ma residente da tempo in Italia, anche se disoccupato e senza fissa dimora, è stato arrestato a Bagnolo Mel ...Calogero Nicolas Valenza, l’italiano fermato in Egitto alcuni giorni fa, è stato liberato. Calogero Nicolas Valenza è tornato libero oggi, venerdì 4 settembre. Per la sua liberazione hanno lavorato l’ ...