Roma-Sambenedettese, dove vedere l’amichevole in Tv e streaming (Di venerdì 4 settembre 2020) Prima amichevole per la Roma in vista del via alla nuova stagione. Per gli uomini di Paulo Fonseca impegno domani a Trigoria, dove sarà di scena contro la Sambenedettese, formazione che milita nel campionato di Serie C, allenata dall’ex Juventus Paolo Montero. La formazione capitolina, che ha da poco iniziato una nuova era con la … L'articolo Roma-Sambenedettese, dove vedere l’amichevole in Tv e streaming è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

