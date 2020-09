Omicidio Renata Rapposelli, chiesti 24 anni per ex marito ed ergastolo per il figlio (Di venerdì 4 settembre 2020) Teramo - A quasi tre anni dall'Omicidio di Renata Rapposelli nell'aula di Corte d'Assise del tribunale di Teramo si è svolta la requisitoria del pm Enrica Medori, che ha chiesto la condanna a ventiquattro anni di carcere per l'ex marito della donna, Giuseppe Santoleri, e all'ergastolo per il figlio Simone, entrambi accusati di Omicidio volontario e soppressione di cadavere per la morte della pittrice teatina. Secondo l'accusa i due imputati avrebbero ucciso la donna, arrivata a Giulianova (Teramo) proprio per incontrare l'ex marito e il figlio, il 9 ottobre 2017, al termine di un'accesa discussione per questioni economiche. A denunciare la scomparsa di Renata ... Leggi su abruzzo24ore.tv

