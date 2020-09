Matera: fingono di essere volontarie e derubano un malato di Sla (Di venerdì 4 settembre 2020) Due donne hanno raggirato la famiglia di un anziano ammalato di Sla, fingendosi collaboratrici di un’associazione, per rubare dei soldi Fonte foto: (Pixabay)Dicevano di essere volontarie per un’associazione per la ricerca sulla Sla, la famiglia dell’anziano si è fidata fino ad aprir loro le porte di casa. Si trattava invece di una vera e propria truffa, da parte di due donne che sono poi, state smascherate. Soldi in moneta ed altri prelevati da un bancomat, questo è quanto le due finte volontarie sono riuscite a portar via alla famiglia, prima dell’allarme di uno dei figli dell’ammalato, che ha avvisato del raggiro, i militari del 112. Poco dopo aver lasciato casa, hanno effettuato dei prelievi al bancomat Fonte foto: (Pixabay)A ... Leggi su chenews

