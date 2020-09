Luana Rainone scomparsa a luglio: ritrovato il cadavere, è stata uccisa (Di venerdì 4 settembre 2020) Tragico epilogo nella vicenda di Luana Rainone, scomparsa a luglio da Salerno; il cadavere della donna è stato infatti ritrovato poche ore fa. A un mese di distanza dalla scomparsa, il cadavere di Luana è stato ritrovato all’alba in un pozzo nelle campagne tra Poggiomarino e San Valentino Torio, due centri appartenenti rispettivamente alle province di Napoli e di Salerno. Luana non è morta in seguito a un incidente ma il suo è un omicidio .Originaria di Sarno ma residente a San Valentino Torio, Luana Rainone aveva 31 anni, era sposata e madre di una bambina. Luana è scomparsa di casa il 23 ... Leggi su ultimenotizieflash

